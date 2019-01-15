Глава МИД Сирии выразил готовность сотрудничать с новым спецпосланником ООН

Глава МИД Сирии Валид Муаллем и новый спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели во вторник первую встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на официальной странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Муаллем выразил "готовность сотрудничать с новым спецпосланником ООН для достижения политического урегулирования".

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