Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива

23 января 2019 10:33 (UTC+04:00)

Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Арабской Республики в Объединенных Нациях Башар аль-Джаафари, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", - сказал Джаафари. Его выступление транслировалось по сирийскому телевидению.

МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения.

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