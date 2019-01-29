СМИ: Правительство Палестины официально подало в отставку

Палестинское правительство, штаб-квартира которого находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, официально подало в отставку. Об этом во вторник сообщила газета Asharq Al-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, кабинет, возглавляемый премьер-министром Палестины Рами Хамдаллой, в полном составе официально подал в отставку. Прошение об отставке было вручено президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Все члены палестинского правительства продолжают выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Ранее сообщалось, что Центральный комитет движения ФАТХ, во главе которого стоит Аббас, рекомендовал сформировать новый кабинет, в состав которого вошли бы все фракции Организации освобождения Палестины. Оно должно прийти на смену нынешнему Правительству национального согласия Рами Хамдаллы.

Действующий премьер, как заявил его официальный представитель Юсеф аль-Махмуд, уже "передал свой кабмин в распоряжение Аббаса". Кроме того, по его словам, все члены кабинета поддержали рекомендации ЦК ФАТХ, а в движении указали, что из его членов будет сформирован специальный комитет, который начнет диалог по формированию нового совета министров из согласованных всеми сторонами независимых фигур.

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