В Дубае "лучший учитель в мире" получит миллион долларов

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония вручения премии состоится в воскресенье в Дубае. В финал соревнования пробились десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.

Премия фонда Санни Варкея была впервые вручена в 2015 году. Она вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. В текущем году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.

В 2018 году премию получила Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.

Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.

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