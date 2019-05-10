Cирийские войска выбили боевиков из трех форпостов в провинции Хама

Бойцы сирийской армии освободили в четверг три населенных пункта Калаат-Мадик, Туэйна и Эль-Каракат на севере провинции Хама, которые служили форпостами бандформирований. Об этом сообщила телестанция Al-Manar. По ее информации, проведенная сирийскими военнослужащими операция позволила обезопасить мирные селения в долине Сахль-эль-Габ у реки Оронт, которые регулярно обстреливали боевики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На другом участке фронта войска готовятся к наступлению на город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Он расположен в 15 км от поселка Кфар-Набуда, который был занят войсками 8 мая после разгрома банд экстремистской группировки "Джейш аль-Изза", воюющей на стороне террористов из "Джебхат ан-Нусры".

Артиллерия в настоящее время наносит удары по позициям противника в Эль-Хабите на подступах к этому крупному форпосту бандформирований. Овладение Хан-Шейхуном позволит восстановить движение по автостраде Хама-Алеппо, которое было перекрыто вооруженной оппозицией в 2012 году.

Агентство SANA передало в военной сводке, что экстремисты из группировки "Хорас ад-Дин", просочившиеся из района Абу-Духур на юго-востоке Идлиба, попытались атаковать позиции правительственных сил из реактивных систем залпового огня. Это нападение было отбито военнослужащими, которые нанесли потери противнику и заставили его повернуть назад.

Боевики, нарушившие перемирие, обстреляли также шиитские районы Нобуль и Эз-Захра на севере провинции Алеппо. Сведений о пострадавших мирных жителях не поступало.

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