В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

16 июня 2019 14:22 (UTC+04:00)

Свыше 1,1 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 825 человек (женщин – 248, детей – 421)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 16 граждан Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

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