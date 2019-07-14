В Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы впервые решили открыть для посещений "ломаную" пирамиду", - сказал на церемонии открытия генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

После официального открытия пирамиды первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам памятников древности. Многие возвращались из этого "путешествия в прошлое" с огромным трудом: крутой подъем в сто метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался по силам не всем. Некоторые посетители из второй группы, посмотрев на своих чуть живых от нелегкого пути предшественников, и вовсе от спуска в шахту отказались.

Теперь не только дипломаты и журналисты, но и все желающие смогут оценить пирамиду Снофру снаружи и изнутри и испытать свою силу воли. Продажа билетов уже началась.

Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет деревянная лестница. А затем внутрь усыпальницы круто спускается узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра. Далее через такие же узкие коридоры посетитель попадает в шахту, из которой возможно подняться дальше, на самый верх по деревянной лестнице.

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