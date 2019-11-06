В Иордании неизвестный напал на испанских туристов

6 ноября 2019 14:29 (UTC+04:00)

Пять человек, включая трех иностранных туристов, были ранены в результате нападения неизвестного в иорданском городе Джараш. Об этом в среду сообщила газета Rai Al Youm, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, ранения острым предметом получил также гид, сопровождавший туристическую группу, и сотрудник охраны исторического объекта, где было совершено нападение. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь.

По данным источников в иорданских службах безопасности, пострадавшие туристы - испанцы. Нападавший задержан.

В настоящее время полиция оцепила место инцидента, проводятся следственные мероприятия.

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