ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты

6 декабря 2019 23:31 (UTC+04:00)

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид в пятницу объявил о начале отбора еще одного космонавта для новой задачи, которую ставят перед собой ОАЭ в космосе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути", - написал он в микроблоге в социальной сети Twitter.

Правитель Дубая отметил, что подавать заявки в отряд космонавтов могут как мужчины, так и женщины.

В октябре первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури вернулся с МКС, где провел на орбите восемь дней в компании российских и американских космонавтов. Его подготовкой занимался Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Ранее представитель космического центра ОАЭ сказал РИА Новости, что Эмираты могут продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, но не ограничиваются одной страной.

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