Премьер Ирака заявил, что кризис в регионе может вылиться во "всеобъемлющую войну"

8 января 2020 17:32 (UTC+04:00)

Ирак призывает США и Иран проявить сдержанность и уважать иракское государство. Кризис в регионе может обернуться разрушительной войной. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице официальной пресс-службы премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди в Twitter.

"Мы призвали и призываем всех проявлять сдержанность, соблюдать международные права, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать ему сдерживать и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий ему, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ирак был предупрежден о готовящихся атаках, были приняты меры предосторожности. Сейчас правительство Ирака не обладает точными данными о потерях с их стороны или со стороны возглавляемой США коалиции.

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