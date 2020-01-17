Эр-Рияд выплатил Вашингтону сотни миллионов долларов за размещение войск в королевстве

17 января 2020 07:29 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии выплатили США около $500 млн в счет возмещения расходов на переброску и размещение американских войск и военной техники в этой стране. Об этом сообщила в четверг телекомпании CNN официальный представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарих.

К ней повторно обратились за уточнением слов президента Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News, которое было опубликовано 10 января. Трамп сообщил тогда, что у США есть возможность забрать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. В качестве одного из примеров такого подхода глава Белого дома назвал военное сотрудничество с Эр-Риядом. "Мы направили войска в Саудовскую Аравию, которая нам за это заплатила. Они уже внесли на депозит в банке $1 млрд", - сказал глава государства.

"В соответствии с напутствиями президента [США] о расширении долевого участия партнеров министерство обороны взаимодействует с Саудовской Аравией по вопросу распределения расходов на это размещение, которое призвано укрепить региональную безопасность и развеять враждебность с агрессией. Власти Саудовской Аравии согласились помочь погасить стоимость этих действий и сделали первый взнос", - информировала Ребарих. По ее словам, размер первого взноса, сделанного в декабре 2019 года, составил около $500 млн.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему проboтиворакетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

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