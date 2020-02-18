В Йемене жертвами ударов коалиции на месте крушения ее самолета стали 35 человек

Удары возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции на месте крушения ее самолета на севере Йемене унесли жизни 35 человек.

Такие данные приводит в понедельник телеканал Al Massira со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате этого преступления погибли 35 человек и 23 получили ранения, - указали ведомстве. - В числе погибших - 26, а пострадавших - 18 детей".