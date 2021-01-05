Аравийские монархии подписали соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали во вторник в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром. Прямую трансляцию с заседания вел в прямом эфире телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение о примирении, о котором объявил 4 января глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.