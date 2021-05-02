В Катаре девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

Четырехлетняя индианка, которая живет в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, на своем сайте сообщает газета The Peninsula Qatar.

Девочка вспомнила и назвала все элементы за 2,28 минуты и попала в Международную книгу рекордов (International Book of Records, один из аналогов Книги рекордов Гиннесса). Создатели сборника уточнили, что это является лучшим показателем среди детей.

По информации издания, девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.

Русский ученый Дмитрий Менделеев (1834 - 1907) известен прежде всего своей Периодической системой химических элементов: 1 марта 1869 он сдал в печать рукопись первого варианта таблицы, которая стала итогом многолетних научных трудов и универсальным ключом к изучению неорганической химии. Современная Периодическая система химических элементов включает 118 элементов.