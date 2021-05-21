ВВС Израиля наносят удары по Газе перед прекращением огня

Самолёты ВВС Израиля в ночь на пятницу наносят удары по целям в секторе Газа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Эти операции проводятся в преддверии вступления в силу режима прекращения огня между сторонами. Ожидается, что это произойдёт в 03:00 (GMT+4).

В то же время поступают сообщения о пусках ракет по югу Израиля из сектора Газа.

Ранее израильский кабинет по вопросам безопасности поддержал решение о прекращении огня против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь в палестинском движении ХАМАС также сообщили, что режим прекращения огня вступит в силу в 03:00 (GMT+4).