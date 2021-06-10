Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
Один российский военнослужащий погиб, еще три получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии в провинции Хасеке в среду, 9 июня, сообщили в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Согласно сообщению ведомства, трое пострадавших были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает. Там добавили, что бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке.
В Минобороны РФ заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.
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