Мониторинговый комитет ОПЕК+ не вынес рекомендации по уровням добычи на январь

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+, длившаяся чуть менее двух часов, завершилась без рекомендации по уровням добычи нефти на январь. Как передает Trend, об этом сказали ТАСС два источника в делегациях.

"Рекомендации нет, встреча закончилась. Скоро начнется министерская конференция", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил.