В районе аэропорта Багдада предотвратили ракетную атаку на военный лагерь

Системы противовоздушной обороны C-RAM сбили четыре ракетных снаряда в небе над Багдадом, предотвратив атаку на военный лагерь "Виктория" в столичном аэропорту, где ранее были расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ракеты были направлены с западной части иракской столицы. Места падения снарядов не установлены. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Между тем государственная служба арабской республики по вопросам информирования в сфере безопасности сообщила в Facebook о падении ракетного снаряда неподалеку от военного лагеря "Эн-Наср", который расположен на западе Багдада. Кроме того, иракским силовикам удалось обнаружить в примыкающем к аэропорту квартале Эль-Джихад самодельную установку для запуска ракет.

В последние два дня системы C-RAM предотвратили атаки беспилотников на военную базу Айн-аль-Асад к северу от Багдада и военный лагерь "Виктория". Местные СМИ связывают участившиеся нападения со второй годовщиной гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани (1957-2020) и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса (1954-2020), которые подверглись 3 января 2020 года атаке ВВС США в районе багдадского аэропорта.

29 декабря прошлого года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о завершении боевых задач международной коалиции во главе с США в республике и окончании процесса вывода сил альянса с территории страны. Как уточнялось, военные лагеря коалиции переходят под контроль ВС Ирака. В то же время в арабской республике остаются иностранные военные советники, которые оказывают поддержку иракским силовикам в борьбе с терроризмом.