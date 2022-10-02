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Более 80 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

Арабские страны Материалы 2 октября 2022 09:43 (UTC +04:00)
Более 80 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

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По меньшей мере 86 человек получили ранения во время протестов возле багдадской площади Тахрир в субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Guardian.

Как отмечается, около половины пострадавших - сотрудники силовых структур. Также известно, что 38 протестующих были ранены резиновыми пулями.

Иракские военные заявили, что "проникшие элементы" в толпе атаковали силовиков бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями.

Как ранее сообщалось, масштабные акции протеста прошли в субботу в крупных городах Ирака. Демонстранты призывали изменить политическую систему, "чтобы избавиться от этой системы, разработанной чужими руками".

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