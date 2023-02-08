Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 250

По меньшей мере 1 250 человек погибли, 2 054 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в Сирии 6 февраля. Об этом в среду сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на министра здравоохранения арабской республики Хасана аль-Габаша, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, число жертв не является окончательным. Ранее глава Минздрава информировал, что пострадали 2 050 человек.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera проинформировал в среду, что число погибших на неподконтрольных Дамаску территориях возросло до 1 280. Предполагается, что этот показатель может значительно возрасти, поскольку сотни людей по-прежнему остаются под завалами.

Во вторник Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) опубликовала заявление, в котором говорилось, что в результате землетрясения в Сирии более 1,5 тыс. человек погибли и более 3,5 тыс. получили ранения.