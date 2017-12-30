В 2017 году на новых производствах Витебской области трудоустроились около 5,7 тыс человек

В Витебской области в текущем году на рабочие места, появившиеся за счет создания новых предприятий и производств, трудоустроились около 5,7 тысяч человек. Соответствующая информация размещена на сайте Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.



В текущем году в регионе запущено порядка 300 новых предприятий и производств. Так, в областном центре появилось производство электрооборудования (ООО "Витвидео"), в Поставском районе налажен выпуск машин и оборудования для сельского хозяйства (УП "Завод Промис"), новые предприятия по переработке древесины появились в Бешенковичском, Витебском, Шарковщинском районах.



В целом область завершает год прибыльной работой во всех сферах экономики. По сравнению с 2016 годом вырос объем выпуска продукции, увеличился экспорт. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной с промышленных предприятий составляет около 30 процентов. Это один из самых высоких показателей в Беларуси.

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