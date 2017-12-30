В 2017 году на новых производствах Витебской области трудоустроились около 5,7 тыс человек

30 декабря 2017 14:58 (UTC+04:00)

В Витебской области в текущем году на рабочие места, появившиеся за счет создания новых предприятий и производств, трудоустроились около 5,7 тысяч человек. Соответствующая информация размещена на сайте Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В текущем году в регионе запущено порядка 300 новых предприятий и производств. Так, в областном центре появилось производство электрооборудования (ООО "Витвидео"), в Поставском районе налажен выпуск машин и оборудования для сельского хозяйства (УП "Завод Промис"), новые предприятия по переработке древесины появились в Бешенковичском, Витебском, Шарковщинском районах.

В целом область завершает год прибыльной работой во всех сферах экономики. По сравнению с 2016 годом вырос объем выпуска продукции, увеличился экспорт. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной с промышленных предприятий составляет около 30 процентов. Это один из самых высоких показателей в Беларуси.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза
Беларусь 13:03
США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения
Беларусь 29 декабря 14:59
Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства
Беларусь 29 декабря 13:36
В Витебской области определили основные сырьевые зоны АПК
Беларусь 29 декабря 09:47
У Белорусской биржи появился официальный представитель в Азербайджане
Бизнес 28 декабря 17:14
В Беларуси открыты два месторождения нефти
Беларусь 28 декабря 14:41
2017 год был успешным для отношений Азербайджана и Беларуси - посол
Политика 28 декабря 13:02
Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 28 декабря 12:44
SOCAR может открыть сеть АЗС в Беларуси
Энергетика 28 декабря 12:20
В Азербайджане появится еще один фармзавод (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 11:58
Беларусь заинтересована перевозить грузы по БТК - посол
Бизнес 28 декабря 11:55
Беларусь откроет магазины национальной продукции в регионах Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 11:38
Беларусь и Китай создадут СП по продвижению белорусского продовольствия на китайский рынок
Беларусь 28 декабря 11:32
В 2018 г. Азербайджан и Беларусь откроют завод в Турции (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 11:28
Азербайджан и Беларусь хотят довести товарооборот по итогам года до $150 млн (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 11:25
Производители Брестской области открыли 16 новых рынков сбыта
Беларусь 28 декабря 10:27
Беларусь обсуждает возможность поставок в Иран говядины
Беларусь 27 декабря 16:39
Более 3 млн единиц незаконной пиротехники изъято в Беларуси
Беларусь 27 декабря 13:51