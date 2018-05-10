Международная антитеррористическая конференция под эгидой ОБСЕ состоится в Минске

10 мая 2018 17:10 (UTC+04:00)

В Минске 9-10 октября под эгидой ОБСЕ состоится международная антитеррористическая конференция, посвященная проблематике предотвращения терроризма в цифровую эпоху. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Центральными вопросами конференции станут правовая база, государственно-частное партнерство, защита критической инфраструктуры.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что 10-11 мая в Риме делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко участвует в работе международной конференции "Обратный приток иностранных террористов-боевиков: вызовы для региона ОБСЕ и за его пределами", организованной действующим итальянским председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На открытии конференции Олег Кравченко ознакомил экспертное сообщество с опытом Беларуси в сфере борьбы с терроризмом, акцентировав внимание на предпринимаемых страной на международном уровне усилиях по выявлению лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, предотвращению финансирования терроризма, борьбе с террористической идеологией.

Замминистра также информировал участников конференции о проведении в октябре 2018 года в Минске под эгидой ОБСЕ международной антитеррористической конференции, посвященной проблематике предотвращения терроризма в цифровую эпоху.

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