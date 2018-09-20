Дипломаты Беларуси и Швеции обсудили взаимодействие по линии Беларусь-ЕС

Перспективы укрепления связей по линии Беларусь-ЕС обсудили во время встречи чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик и первый заместителем министра иностранных дел Швеции Анника Седер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



"Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, включая политическое сотрудничество, развитие торгово-экономического взаимодействия и мероприятия, направленные на его наращивание, техническую помощь и образовательные проекты. Дипломаты акцентировали внимание на региональной ситуации и перспективах укрепления связей по линии Беларусь-ЕС. Были также рассмотрены вопросы правозащитной сферы. Шведской стороне представлена подробная информация о развитии белорусской экономики", - рассказали в пресс-службе.



Руководитель белорусской дипмиссии также акцентировал внимание шведской стороны на насыщенном графике международных мероприятий, которые пройдут в Минске в октябре-ноябре.

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