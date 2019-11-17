Явка избирателей на парламентских выборах составила 37,14% - ЦИК

17 ноября 2019 11:17 (UTC+04:00)

Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей на 9.00 составила 37,14 процента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, сегодня на брифинге в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Наиболее высокая явка в Могилевской области - 41,36%. В Гомельской и Витебской областях - 40,83% и 38,63% соответственно. В столичном регионе проголосовали 39,6% избирателей, включенных в списки. Явка в Гродненской области составила 37,43%, в Брестской - 35,14%, в Минске - 29,53%.

Во время досрочного голосования явка избирателей составила 35,77%, напомнила глава ЦИК. "Таким образом, менее чем на 2% рост. Это естественная картина для воскресного осеннего дня", - сказала Лидия Ермошина.

Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. В избирательной гонке участвуют 513 кандидатов в депутаты.

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