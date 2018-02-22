Поток туристов в Китае в Праздник Весны достиг 386 млн. человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным подсчетам Государственного управления по делам туризма КНР, туристические потоки по всему Китаю за время празднования Нового года по лунному календарю (Праздника Весны) в общей сложности составили 386 миллионов человек - на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Реальные доходы от туризма достигли 475 миллиарда юаней (на 12,6 процента больше).

Рост показателей был отмечен по всем видам туризма. Доля туристов, принявших решение совершить путешествие на собственном автомобиле, достигла почти 50 процентов. Такие поездки - основной вид туризма, который выбирают семьи в Китае.

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