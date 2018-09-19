Премьер Госсовета КНР: Односторонние действия не могут решить торговых проблем

19 сентября 2018 09:23 (UTC+04:00)

Никакие односторонние действия не могут решить проблем, стороны должны уважать друг друга и уважать базовые принципы свободы торговли, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах нам необходимо уважать друг друга, необходимо равноправное сотрудничество, необходимо защищать базовые принципы мультилатерализма и свободы торговли", — заявил Ли Кэцян, выступая на церемонии открытия "летнего" Давоса в китайском Тяньцзине.

Он добавил, что если возникают проблемы, то их нужно сообща обсуждать и решать. "Никакие односторонние действия не могут решить проблем", — подчеркнул китайский премьер.

Заявление Ли Кэцяна последовала за очередным раундом обострения торгового конфликта Китая с США.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении новых 10-процентных пошлин на импорт из Китая объемом в 200 миллиардов долларов с 24 сентября. Планируется, что 1 января эти пошлины вырастут до 25%. Помимо этого, ряд товаров технологического сектора, включая продукцию Apple и производителя потребительской электроники Fitbit, были исключены из нового раунда пошлин.

Китай в ответ объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в 60 миллиардов долларов. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября. При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.

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