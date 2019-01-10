Си Цзиньпин вручил двум китайским академикам высшую государственную премию в области науки и техники (ФОТО)

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил высшую государственную премию в области науки и техники Лю Юнтаню и Цянь Циху за их выдающийся вклад в научно-технологические инновации, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Центрального военного совета /ЦВС/, наградил их медалями и сертификатами на состоявшейся в Пекине ежегодной церемонии вручения государственных наград выдающимся ученым и инженерам.

Лю Юнтань является академиком Академии наук Китая и Инженерной академии Китая, а Цянь Циху - академиком Инженерной академии Китая.

Си Цзиньпин пожал им руки и поздравил.

На мероприятии также присутствовали Ли Кэцян, Ван Хунин, Хань Чжэн и другие.

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