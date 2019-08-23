В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в "живую цепь"

23 августа 2019 23:06 (UTC+04:00)

Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали "живую цепь", протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Акция "Путь Гонконга" началась в 19.00 по местному времени. Во многих районах города люди взялись за руки, образовав "живые цепи" и зажгли фонарики на телефонах. Изначально намеченный маршрут демонстрации пролегает вдоль гонконгского метрополитена. Еще одна группа собрались в "живую цепь" на горе Лайон Рок, из западного района Коулун-Тхон она выглядит как иллюминация, проходящая по линии хребта.

По словам организаторов, длина "живой цепи" составила приблизительно 45 километров, а если учитывать демонстрантов, которые собрались на горе, то около 60 километров. Участие в акции приняли 135 тысяч человек.

Организаторы заявили, что вдохновились акцией "Балтийский путь", которая прошла в прибалтийских республиках СССР 30 лет назад. Тогда Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем
США 23:21
В Пекине считают, что у США нет права читать кому-либо нотации после выхода из ДРСМД
Другие страны 16:05
Huawei готова продолжать бизнес в условиях санкций США
Другие страны 15:07
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китай 13:10
Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Китай 12:22
Президент Филиппин прибудет в Китай с визитом 28 августа
В мире 06:14
Лента новостей
Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем
США 23:21
Баку впервые примет Чемпионат мира по акробатической гимнастике в 2022 году
Общество 22:49
В Тунисе кандидата на пост президента задержали по обвинению в коррупции
В мире 22:31
Макрон выступил против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР
Европа 22:11
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на севере Сирии
Турция 21:56
Власти Германии ожидают рецессию в экономике
Европа 21:36
Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для "умных" городов
В мире 21:14
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана
Россия 21:07
Азербайджан проведет презентацию по туризму в трех странах мира
Бизнес 21:00