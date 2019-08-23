В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в "живую цепь"

Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали "живую цепь", протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Акция "Путь Гонконга" началась в 19.00 по местному времени. Во многих районах города люди взялись за руки, образовав "живые цепи" и зажгли фонарики на телефонах. Изначально намеченный маршрут демонстрации пролегает вдоль гонконгского метрополитена. Еще одна группа собрались в "живую цепь" на горе Лайон Рок, из западного района Коулун-Тхон она выглядит как иллюминация, проходящая по линии хребта.

По словам организаторов, длина "живой цепи" составила приблизительно 45 километров, а если учитывать демонстрантов, которые собрались на горе, то около 60 километров. Участие в акции приняли 135 тысяч человек.

Организаторы заявили, что вдохновились акцией "Балтийский путь", которая прошла в прибалтийских республиках СССР 30 лет назад. Тогда Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс.

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