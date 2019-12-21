Си Цзиньпин отдал распоряжение войскам в Макао твердо защищать единство Китая

21 декабря 2019 08:50 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей поездки в Макао отдал распоряжение дислоцированным там солдатам и офицерам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) твердо защищать принципы "одна страна - две системы", содействовать сохранению национального единства КНР. Об этом сообщила в субботу газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Размещенные в Макао солдаты НОАК за последние 20 лет хорошо выполняли свой долг, следуя указаниям Коммунистической партии Китая и Центрального военного совета, придерживаясь военного устава, базового закона этого специального административного района, - заявил китайский лидер, обращаясь к военнослужащим. - Вы должны твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны, обеспечивать процветание и стабильность в Макао, вносить еще более значительный вклад ради успешной реализации принципов "одна страна - две системы".

По словам Си Цзиньпина, чтобы выполнить эту задачу, солдаты и офицеры НОАК должны проходить хорошую идеологическую подготовку, чтобы всегда быть в курсе, как должен себя вести военнослужащий в новую эру социалистического развития. "Необходимо четко следовать стратегической линии [руководства страны] в армейских рядах в новую эпоху, с новой отправной точки содействовать всестороннему усилению войск [Китая]", - подытожил китайский лидер.

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