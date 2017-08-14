В Риме автобус с туристами врезался в мост, 18 человек пострадали

14 августа 2017 00:24 (UTC+04:00)

Микроавтобус с туристами попал в воскресенье днём в ДТП на юге Рима, пострадали 18 человек, передает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель допустил столкновение с мостом, высота которого оказалась на 50 сантиметров ниже крыши автобуса. От удара оказались смяты первые четыре ряда его сидений.

В автобусе находилось около 20 туристов из Великобритании и Франции, 18 из них получили различные травмы. 13 человек попали в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что водитель автобуса, также являющийся иностранцем, не пострадал, прибывшая на место полиция отправила его на экспертизу на предмет наличия в организме следов алкоголя или наркотиков.

Azernews Newspaper
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