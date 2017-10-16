В Португалии число жертв лесных пожаров возросло до 20

16 октября 2017 14:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Lusa.

Ранее сообщалось о шести погибших.

"Число погибших в результате пожаров возросло до 20", — говорится в сообщении агентства.

За минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены 7 тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов. Как сообщает служба Гражданской защиты Португалии, как минимум 25 человек получили ранения.

Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у ЕС и Марокко.

Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты, перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.

Azernews Newspaper
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