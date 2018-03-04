При взрыве на севере Лондона никто не пострадал - полиция

На севере Лондона в воскресенье произошел взрыв бытового газа, пострадавших нет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил Скотланд-Ярд.

Сообщения о небольшом взрыве на улице Фарнам-Роуд появились после полудня. Представитель полиции тогда рассказал РИА Новости, что инцидент не расследуется как теракт, однако не смог назвать обстоятельств произошедшего.

"Полиция получила сообщение о взрыве в доме на Фарнам-Роуд в 13:30. Сотрудники полиции, представители противопожарной службы и службы скорой помощи прибыли на место происшествия. Причиной произошедшего стал взрыв бытового газа …, пострадавших нет", - говорится в полученном РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

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