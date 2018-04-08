Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

8 апреля 2018 11:01 (UTC+04:00)

Автомат Калашникова, который, по версии СМИ, был обнаружен во время обыска в квартире мужчины, направившего фургон в группу людей в городе Мюнстер, оказался муляжом. Об этом сообщили в воскресенье в совместном заявлении полиция и прокуратура, передает ТАСС.

Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители управляемым взрывом уничтожили входные двери. В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия в большом количестве. При этом в машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.

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