В Германии неизвестный напал на людей в булочной

13 апреля 2018 12:25 (UTC+04:00)

Неизвестный напал на людей в булочной немецкого города Фульда, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщается в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры, передает РИА Новости.

По имеющимся на данный момент данным, злоумышленник ранним утром в пятницу напал на людей в булочной. В прибывших на вызов полицейских мужчина стал бросать камни и напал на них, предположительно, с дубинкой. Полиция применила огнестрельное оружие, злоумышленник застрелен.

Управление уголовной полиции земли Гессен и прокуратура города Фульда занимаются расследованием этого инцидента. Мотив злоумышленника неизвестен.

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