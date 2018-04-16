Джонсон: Удары по Сирии не переломят войну

Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не переломят ход войны и не приведут к смене власти в Дамаске. Это признал в понедельник британский министр иностранных дел и по делам Содружества Борис Джонсон по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

"Эти удары не должны переломить ход войны и не приведут к смене режима. К сожалению, они не позволят сместить [президента Сирии Башара] Асада. Их цель - четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия", - сказал он. Джонсон также сообщил, что полностью удовлетворен реакцией стран-партнеров.

Коснувшись вопроса, почему правительство Терезы Мэй не обсудило с законодателями военную операцию в Сирии, он заявил, что в течение дня премьер "выступит в парламенте, ответит на все вопросы, и все получат возможность высказаться".

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