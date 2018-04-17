В МИД Франции заявили, что Россия и Сирия препятствуют работе миссии ОЗХО

17 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

Россия и Сирия по-прежнему отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в САР, очень вероятно, что исчезнут основные доказательства, заявили в МИД Франции, передает РИА Новости.

"В данный момент Россия и Сирия по-прежнему отказывают в доступе следователям (ОЗХО), которые прибыли в Сирию 14 апреля. Очень вероятно, что доказательства и основные элементы исчезнут", — сообщили на брифинге в МИД Франции.

Французское внешнеполитическое ведомство считает важным, чтобы Сирия предоставила полный, немедленный и беспрепятственный доступ следователям ОЗХО к "местам, людям или документам для консультаций".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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