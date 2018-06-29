Страны ЕС будут расселять беженцев добровольно

Страны Европейского союза пришли к компромиссному решению по проблеме миграции, постановив, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Это очень хороший компромисс. Мы достигли того, к чему стремились. Есть положение на тему переселения на добровольной основе, - сказал он. - Мы очень довольны".

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