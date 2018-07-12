Британия после Brexit хочет участвовать в работе Европола и Евроюста

12 июля 2018 17:05 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании предлагает ЕС новое партнерство в сфере безопасности, предусматривающее тесное сотрудничество правоохранительных органов, обмен развединформацией и совместное расследование серьезных преступлений и террористических заговоров, а также участие Великобритании в деятельности Европола и Евроюста, передает РИА Новости.

"Безопасность Европы была и остается безопасностью Великобритании, и поэтому правительство взяло на себя безусловные обязательства по ее поддержке… Великобритания больше не будет частью общей политики ЕС по вопросам внешней политики, обороны, безопасности, юстиции и внутренних дел. Вместо этого правительство предлагает новое партнерство в сфере безопасности, которое позволит сохранить тесное сотрудничество, потому что мир продолжает меняться, как и угрозы для Великобритании и ЕС", — говорится в опубликованном в четверг докладе британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемом "Белой книгой".

Сотрудничество в том виде, в каком его видит правительство Великобритании, предусматривает обмен информацией между правоохранительными ведомствами, политическое сотрудничество в расследовании особо тяжких преступлений и терроризма, "внесение по необходимости и по согласованию изменений в законодательство и в практику работы для сохранения практического сотрудничества между Великобританией и ЕС.

"…Участие Великобритании в ключевых агентствах, включая Европол и Евроюст, дающих эффективную возможность для обмена опытом и информацией…, с учетом правил этих агентств и при внесении финансового вклада в соответствии с новыми договоренностями, исходящими из того, что Великобритания не будет членом ЕС", — гласит один из пунктов предложений о сотрудничестве.

Также правительство предлагает Евросоюзу договориться о координации работы в сферах внешней политики, обороны и международного развития, а также в решении вопросов, связанных с нелегальной миграцией, кибербезопасностью, здравоохранением, борьбой с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
План Лондона по Brexit предусматривает создание зоны свободной торговли c ЕС
Европа 06:36
Доминик Рааб назначен новым министром по Brexit
Европа 9 июля 14:14
Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit
Европа 9 июля 11:40
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку
Европа 9 июля 03:30
Скончалась пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери британка
Европа 9 июля 01:17
Британское правительство согласовало стратегию по Brexit
Европа 8 июля 20:12
Лента новостей
Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом
Россия 18:53
НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению
Европа 18:43
В Баку будет ограничено движение на проспекте Зии Буниятова
Общество 18:42
В России сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Россия 18:40
Экс-премьер Турции Йылдырым избран спикером парламента
Турция 18:40
На сессии ПК ВСНП принято постановление о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды
Китай 18:34
МИД Азербайджана: Пашинян пытается оправдать свой приход к власти путем госпереворота
Политика 18:33
Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами
Китай 18:26
Новый дипломатический прорыв Президента Алиева. И вновь в Брюсселе
Политика 18:07