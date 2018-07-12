Британия после Brexit хочет участвовать в работе Европола и Евроюста

Правительство Великобритании предлагает ЕС новое партнерство в сфере безопасности, предусматривающее тесное сотрудничество правоохранительных органов, обмен развединформацией и совместное расследование серьезных преступлений и террористических заговоров, а также участие Великобритании в деятельности Европола и Евроюста, передает РИА Новости.

"Безопасность Европы была и остается безопасностью Великобритании, и поэтому правительство взяло на себя безусловные обязательства по ее поддержке… Великобритания больше не будет частью общей политики ЕС по вопросам внешней политики, обороны, безопасности, юстиции и внутренних дел. Вместо этого правительство предлагает новое партнерство в сфере безопасности, которое позволит сохранить тесное сотрудничество, потому что мир продолжает меняться, как и угрозы для Великобритании и ЕС", — говорится в опубликованном в четверг докладе британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемом "Белой книгой".

Сотрудничество в том виде, в каком его видит правительство Великобритании, предусматривает обмен информацией между правоохранительными ведомствами, политическое сотрудничество в расследовании особо тяжких преступлений и терроризма, "внесение по необходимости и по согласованию изменений в законодательство и в практику работы для сохранения практического сотрудничества между Великобританией и ЕС.

"…Участие Великобритании в ключевых агентствах, включая Европол и Евроюст, дающих эффективную возможность для обмена опытом и информацией…, с учетом правил этих агентств и при внесении финансового вклада в соответствии с новыми договоренностями, исходящими из того, что Великобритания не будет членом ЕС", — гласит один из пунктов предложений о сотрудничестве.

Также правительство предлагает Евросоюзу договориться о координации работы в сферах внешней политики, обороны и международного развития, а также в решении вопросов, связанных с нелегальной миграцией, кибербезопасностью, здравоохранением, борьбой с терроризмом.

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