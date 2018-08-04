Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары

Государственная энергогенерирующая компания Франции Électricité de France (IDF) из-за сильной жары объявила о временном прекращении работы одного из двух реакторов старейшей атомной электростанции во Франции "Фессенхайм", расположенной на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости.

В 67 департаментах Франции из-за сильной жары введен оранжевый уровень опасности. Согласно данным на сайте французской метеорологической службы, в департаменте Верхний Рейн, где распложена АЭС, максимальная температура в субботу — 34 градуса.

"Четвертого августа в 4.09 производственный цех Фессенхайм №1 был запрограммирован на остановку из-за нынешних климатических условий и для соблюдения разрешений на тепловые выбросы в Большой Эльзасский канал", — говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

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