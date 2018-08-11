DPA: Ущерб от засухи в ФРГ превысил €1 млрд

11 августа 2018 11:32 (UTC+04:00)

Продолжительная жара и последовавшая за ней засуха нанесли сельскохозяйственной отрасли Германии ущерб в €1,1 млрд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчеты региональных властей. Об этом пишет ТАСС.

Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Там убытки фермеров оцениваются в €422 млн. На втором месте Саксония - €308 млн, на третьем следует Саксония-Анхальт - €237 млн.

Власти регионов представят свои оценки на встрече с федеральными властями, которая пройдет 13 августа в Берлине.

Жара продлилась в ряде регионов Германии больше месяца.

Из-за затянувшегося зноя началась засуха, которая сильно ударила по сельхозпроизводителям. Уже объявили о потерях производители зерновых, заводчики скота, фермеры, содержащие древесные питомники.

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид заявил, что отрасли потребуется €1 млрд государственной помощи.

Правительство ФРГ пока не готово выделить деньги, поскольку ждет официального прогноза по объемам урожая, который будет представлен во второй половине августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Эрдоган может в сентябре посетить Германию
Турция 28 июля 07:10
Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах
Европа 30 июня 14:45
Генсек НАТО посетит Германию и встретится с Меркель
Европа 14 июня 12:37
В Германии подсчитали убытки из-за "дизельного скандала"
Европа 12 июня 12:59
ФРГ выдала международный ордер на арест главы воздушной разведки Сирии
Европа 8 июня 18:01
Меркель выразила соболезнования семьям погибших при атаке в Льеже
Европа 29 мая 19:15
Лента новостей
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 380 человек (ВИДЕО)
Другие страны 11:51
В Конвенции по Каспию учтены интересы всех сторон в части прокладки трубопроводов - МИД Казахстана
Казахстан 11:47
Эмомали Рахмон: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном развиваются по всем направлениям
Политика 11:40
Туркменистан и Израиль активизируют деловое партнерство
Бизнес 11:38
В Астане заявили, что не намерены размещать военные базы США на Каспии
Казахстан 11:28
Туркменистан объявил тендер по строительству ж/д пути
Тендеры 11:25
МИД Казахстана: Подписание Конвенции о статусе Каспия притянет в регион новые инвестиции
Казахстан 11:25
В Туркменистане алабаев привлекают к охране границ
Туркменистан 11:18
Доля частного сектора в экспорте Азербайджана продолжает расти
Бизнес 11:10