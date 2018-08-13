Берлин заинтересован в предсказуемости турецкой экономики - Меркель

13 августа 2018 17:08 (UTC+04:00)

В Германии заинтересованы в предсказуемом развитии турецкой экономики, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Германия хотела бы видеть экономически предсказуемую Турцию, это в наших интересах", - сказала Меркель, добавив, что "никто не заинтересован в экономической дестабилизации Турции", нужно сделать все для сохранения "стабильного фона" в экономике соседних с ЕС государств.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.

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