В Италии пять человек стали жертвами сильного паводка

Пять человек погибли в понедельник в результате сильного паводка в южноитальянской области Калабрия, как передаёт РИА Новости сообщил представитель региональной службы гражданской обороны.

Группа из 16 экскурсантов находилась близ горной речки Раганелло в районе селения Чивита, когда их смыло бурным водным потоком. Паводок вызвали ливневые дожди, которые внезапно обрушились в пятницу на провинцию Козенца.

На место срочно прибыли спасатели из службы гражданской обороны, пожарные и карабинеры. Совместными усилиями им удалось оказать помощь 13 туристам, однако одна из них – девушка — скончалась на руках у спасателей.

Есть опасения, что от непогоды могли погибнуть и другие люди. Однако списка пропавших без вести пока нет.

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