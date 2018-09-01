Премьер Финляндии готов повысить квоту на прием страной беженцев

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля готов удвоить финскую национальную квоту на прием беженцев. Об этом он сообщил в субботу в эфире телекомпании Yle, передает ТАСС.

"По крайней мере, готов удвоить ее [квоту]. Сейчас она составляет 750 человек, я готов был бы повысить ее до 1,5 - 2 тыс.", - сказал Сипиля.

По его словам, ЕС нужно больше сотрудничать с Агентством ООН по делам беженцев, чтобы вначале размещать людей на безопасных территориях вблизи кризисных регионов, а потом отбирать из них по квотам тех, которым действительно нужна помощь. "Ситуацию осложняет сейчас то, что среди беженцев большинство тех, кто покидает свои страны по экономическим причинам, а не бежит от войны и преследований", - указал премьер.

Квота на прием беженцев, установленная финскими властями, составляет 750 человек в год, несколько лет назад ее на время увеличивали до 1050 человек, однако затем вновь снизили. Сейчас, как показал опрос, в котором приняла участие 1 тыс. человек, каждый третий житель Финляндии против ее нового расширения.

В Финляндию, помимо беженцев, принимаемых по квоте, ежегодно приезжают самостоятельные просители убежища. В 2015 году, во время максимального притока мигрантов в Европу, их прибыло более 32 тыс., большинство - граждане Ирака, в 2016 году - около 6 тыс., в 2017 году - 5 тыс., столько же ожидается и в 2018. Порядка 10 тыс. из находящихся сейчас в Финляндии беженцев получили отказ в убежище и подали апелляции на это решение. Власти нередко высказывают опасения, что они могут остаться в стране нелегально.

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