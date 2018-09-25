Постпреды стран ЕС планируют одобрить проект о режиме санкций по химоружию

25 сентября 2018 12:16 (UTC+04:00)

Постпреды стран ЕС на встрече в среду планируют одобрить проект документа о новом санкционном режиме в связи с применением химоружия, свидетельствует обнародованная во вторник повестка заседания подготовительного комитета Coreper, передает РИА Новости.

"Ограничительные меры по химическому оружию: принятие решения и регулирования", — говорится в повестке к заседанию постпредов 26 сентября. Принятие решения планируется без обсуждения.

В середине Еврокомиссия сообщала, что ЕС в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планирует изучить меры для поддержания международных норм посредством "возможного санкционного режима", связанного с химоружием.

В заключениях, одобренных на саммите ЕС в конце июня, говорилось, что Евросовет "призывает как можно скорее принять новый режим ограничительных мер ЕС для решения проблемы применения и распространения химического оружия".

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