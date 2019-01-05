Около 25 тыс. человек принимают участие в протестах во Франции

5 января 2019 20:44 (UTC+04:00)

По меньшей мере 25 тыс. человек принимают участие в субботу в манифестациях "желтых жилетов" по всей Франции по данным полиции на 15:00 по местному времени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что приятных мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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