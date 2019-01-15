Албанский язык в Македонии получил статус второго официального

15 января 2019 07:41 (UTC+04:00)

Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального на территории Македонии вступил в силу и опубликован в "Служебном вестнике". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил во вторник спикер македонского парламента Талат Джафери на своей странице в Facebook.

"Закон об использовании языков теперь опубликован в "Служебном вестнике", - говорится в сообщении главы македонского парламента.

В свою очередь, крупнейшая оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) выступила с резкой критикой произошедшего, назвав публикацию Закона о языках "уголовным преступлением".

"Все участники будут нести ответственность за насильное нарушение законов, процедур и конституционности при вынесении таких законов. СДСМ ["Социал-демократический союз Македонии"] в очередной раз вершит насилие над демократией и рушит правовой порядок в Республике Македония. Сразу после изменения названия страны лидеры СДСМ незаконным и насильным образом делают Республику Македония двуязычным государством", - говорится в комментарии партии.

11 января 2018 года парламент Македонии проголосовал за принятие Закона о языках, согласно которому албанский язык наряду с македонским становится вторым официальным языком страны. За принятие закона проголосовало 69 из 120 депутатов. Он был принят при отсутствии представителей ВМРО-ДПМНЕ (выступают против принятия этого решения), которые не участвуют в работе парламента в знак протеста против задержания своих коллег. Кроме этого, подписать закон отказался и президент республики Гёрге Иванов.

Обсуждение законопроекта о государственных языках велось в парламентской Комиссии по европейским вопросам начиная с 5 сентября 2017 года. Ранее ситуацию регулировало Охридское соглашение, в соответствии с которым албанский язык носил статус официального в общинах, в которых албанское меньшинство составляет более 20% населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США поприветствовали закон о переименовании Македонии
Европа 13 января 03:31
Могерини и еврокомиссар Хан приветствовали закон о переименовании Македонии
Европа 12 января 03:17
Парламент Македонии одобрил переименование страны
Европа 11 января 22:13
В Госдепе ожидают вступления Македонии в НАТО в 2020 году
Европа 4 декабря 2018 21:12
В Скопье проходит акция протеста против переименования Македонии
Европа 19 ноября 2018 00:12
Суд в Македонии постановил срочно отправить экс-премьера страны в тюрьму
Европа 10 ноября 2018 02:34
Лента новостей
Абэ сообщил, что 21-24 января посетит Россию и международный форум в Давосе
Другие страны 08:35
Мэр Бруклина поблагодарил Медведева за награду главе оргкомитета Конгресса русской прессы
США 08:13
Азербайджан и Иран должны приложить усилия для дальнейшего развития связей - посол (Интервью)
Бизнес 07:41
В США демократы вновь заблокировали принятие санкций против Сирии и ее союзников
США 07:11
На западе Турции за 8 часов зафиксировано 13 подземных толчков
Турция 06:51
В Канаде 35 школьников госпитализировали из-за отравления угарным газом
Другие страны 05:51
Жителя Варшавы задержали за угрозы президенту Польши
Европа 04:55
Трамп заявил о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией
США 04:15
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Китай 03:35