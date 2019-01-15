Албанский язык в Македонии получил статус второго официального

Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального на территории Македонии вступил в силу и опубликован в "Служебном вестнике". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил во вторник спикер македонского парламента Талат Джафери на своей странице в Facebook.

"Закон об использовании языков теперь опубликован в "Служебном вестнике", - говорится в сообщении главы македонского парламента.

В свою очередь, крупнейшая оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) выступила с резкой критикой произошедшего, назвав публикацию Закона о языках "уголовным преступлением".

"Все участники будут нести ответственность за насильное нарушение законов, процедур и конституционности при вынесении таких законов. СДСМ ["Социал-демократический союз Македонии"] в очередной раз вершит насилие над демократией и рушит правовой порядок в Республике Македония. Сразу после изменения названия страны лидеры СДСМ незаконным и насильным образом делают Республику Македония двуязычным государством", - говорится в комментарии партии.

11 января 2018 года парламент Македонии проголосовал за принятие Закона о языках, согласно которому албанский язык наряду с македонским становится вторым официальным языком страны. За принятие закона проголосовало 69 из 120 депутатов. Он был принят при отсутствии представителей ВМРО-ДПМНЕ (выступают против принятия этого решения), которые не участвуют в работе парламента в знак протеста против задержания своих коллег. Кроме этого, подписать закон отказался и президент республики Гёрге Иванов.

Обсуждение законопроекта о государственных языках велось в парламентской Комиссии по европейским вопросам начиная с 5 сентября 2017 года. Ранее ситуацию регулировало Охридское соглашение, в соответствии с которым албанский язык носил статус официального в общинах, в которых албанское меньшинство составляет более 20% населения.

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