ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США

11 марта 2019 16:43 (UTC+04:00)

ЕС после авиакатастрофы в Эфиопии примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиационными властями США. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Энрико Бривио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают тесные контакты с организациями, проводящими расследование авиакатастрофы, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. Мы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании. Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия", - заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли ЕК ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8, учитывая, что это уже вторая крупная авиакатастрофа с самолетом этого типа за пять месяцев.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации этих самолетов до выяснения причин катастрофы.

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