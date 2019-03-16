В Бискайском заливе обнаружили третье топливное пятно после крушения Grande America

16 марта 2019 02:47 (UTC+04:00)

Третье топливное пятно, которое образовалось после крушения итальянского судна Grande America в Бискайском заливе недалеко от Франции, обнаружено в пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Морскую префектуру Атлантики.

"Нефтяное пятно, длина которого составляет 4,5 км, а ширина - 500 м, было замечено примерно в 175 морских милях (около 325 км - прим. ТАСС) от побережья Франции", - отметили в префектуре.

Предыдущие два пятна были зафиксированы с помощью спутниковых наблюдений. Как уточнил министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи, речь идет о топливе из баков корабля, а не о нефти или опасных химикатах, которые были в контейнерах на борту затонувшего судна. Как отмечают специалисты, нефтяные пятна могут в ближайшие дни достичь французского побережья (район департаментов Приморская Шаранта и Жиронда).

Судно Grande America потерпело крушение в 333 км к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на спасательной шлюпке.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, также в район бедствия корабля был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, после чего оно затонуло.

По данным французской морской префектуры, на корабле находилось сорок пять контейнеров с опасными веществами.

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