Полиция назвала вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

19 апреля 2019 02:32 (UTC+04:00)

Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника полиции.

По его словам, следователи предполагают, что возгорание было случайным, при этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.

При этом собеседник отказался комментировать другие версии возгорания.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура начала следствие в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.
Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

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