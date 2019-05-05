Главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну

5 мая 2019 03:14 (UTC+04:00)

Подлинные причины увольнения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона заключаются в том, что он делал в частном порядке нелицеприятные заявления о здоровье премьер-министра Терезы Мэй и хотел втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщила на своем сайте воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их утверждению, неизбежное раздражение у Мэй вызвали слова главы минобороны о том, что ее заболевание диабетом делает ее неготовой к исполнению премьерских функций и что ей не следует далее оставаться в должности. Источники сообщили, что этими мыслями - хотя сам Ульямсон это категорически отрицает - министр поделился с коллегами по Консервативной партии. Однако их расслышал один из высокопоставленных партийных чинов, и в итоге содержание частной беседы стало достоянием премьера еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, явившимся официальным поводом для увольнения министра.

Кроме того, сообщают источники газеты, Уильямсон затрагивал вопрос о неготовности Мэй к премьерству еще один раз, а именно на одном из ужинов, и эти слова также не были оставлены без внимания.

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